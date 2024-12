Il ricordo di Sergio Ramelli

La figura di Sergio Ramelli, giovane militante del Movimento Sociale Italiano ucciso nel 1975, continua a suscitare dibattiti e riflessioni sulla violenza politica in Italia. Recentemente, durante la quarta giornata di Atreju, è stato presentato il libro di Nicola Rao, “Il tempo delle chiavi. L’omicidio Ramelli e la stagione dell’intolleranza”, che analizza il contesto storico e sociale di quegli anni. La memoria di Ramelli non è solo un ricordo di un tragico evento, ma un monito per le generazioni future affinché la violenza non diventi mai più uno strumento di lotta politica.

Un clima di intolleranza persistente

Riccardo De Corato, ex vice sindaco di Milano e attuale deputato di Fratelli d’Italia, ha sottolineato come, nonostante il passare degli anni, ci sia ancora un clima di aggressione attorno al governo e alla figura del presidente del Consiglio. La recente vandalizzazione della targa dedicata a Ramelli a Sesto San Giovanni è un chiaro esempio di come l’odio e l’intolleranza continuino a permeare la società. De Corato ha evidenziato che ogni attacco a Ramelli rappresenta un attacco a tutti coloro che si identificano con i valori della destra, richiamando l’attenzione sulla necessità di una memoria condivisa che possa unire piuttosto che dividere.

Il valore del dialogo e della comunità

Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia, ha aggiunto che la violenza politica, pur essendo stata presente anche nell’estremismo di destra, non ha mai trovato giustificazione nell’opinione pubblica. Ha citato l’omicidio di Paolo Di Nella nel 1983 come un momento cruciale in cui i dirigenti decisero di non cercare vendetta, ma di costruire una comunità aperta al confronto. Questo approccio ha portato alla nascita di Atreju, un evento che promuove il dialogo e il rispetto reciproco. De Priamo ha concluso affermando che la storia di Ramelli e il suo sacrificio devono essere studiati e compresi da tutti, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.