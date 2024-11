Un caso di abbandono illecito di rifiuti speciali

Negli ultimi mesi, la Guardia di Finanza di Siena ha portato alla luce un grave caso di abbandono illecito di rifiuti speciali, con il coinvolgimento di tre individui, tra cui il titolare di una ditta operante nel settore tessile. L’operazione, condotta in collaborazione con il gestore Sei Toscana, ha rivelato un traffico di rifiuti provenienti dalla provincia di Prato, gettati nei cassonetti della raccolta differenziata.

Le indagini e il fermo del furgone

La scoperta è avvenuta quando una pattuglia della Guardia di Finanza ha seguito un furgone sospetto, a bordo del quale si trovavano due cittadini cinesi. Questi, giunti in località Acquacalda, hanno scaricato numerosi sacchi di grandi dimensioni nei cassonetti. I controlli preliminari hanno rivelato che il contenuto dei sacchi era costituito da scarti di lavorazioni tessili, per un peso complessivo di oltre 4.360 kg. Inoltre, uno dei due individui è risultato clandestino, aggravando ulteriormente la situazione.

Le conseguenze legali e i costi di smaltimento

Per l’illecito trasporto e abbandono di rifiuti, il furgone e il carico sono stati sequestrati. I due occupanti del veicolo e il titolare dell’impresa sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Quest’ultimo è stato accusato anche di impiego di manodopera clandestina. Sei Toscana ha già registrato un aumento preoccupante nell’abbandono di rifiuti in specifiche aree, costringendo l’azienda a sostenere costi significativi per lo smaltimento, stimati in circa 15.000 euro per l’avvio del termovalorizzatore di Poggibonsi.

Un problema crescente in Toscana

Le indagini hanno rivelato che la ditta coinvolta, situata nella provincia di Prato, ha effettuato un viaggio di circa 80 km per smaltire illecitamente i rifiuti a Siena. Questo caso non è isolato; Sei Toscana ha monitorato attraverso la videosorveglianza e ha identificato altri 12 carichi di rifiuti abbandonati, per un totale di oltre 52.000 chili. La situazione evidenzia un problema crescente di gestione dei rifiuti speciali in Toscana, richiedendo un intervento più deciso da parte delle autorità competenti per prevenire ulteriori abusi e garantire un ambiente più pulito e sicuro per tutti.