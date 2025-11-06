Rifiuti, Versari (Biorepack): "Un marchio per riconoscere imballaggi compostabili"

Rimini, 6 nov. (Adnkronos) – A Ecomondo 2025, il Consorzio Biorepack presenta il nuovo marchio organico, un pittogramma che comparirà su tutti gli imballaggi compostabili per facilitarne il corretto conferimento nella raccolta dell’organico.

“Il marchio organico Biorepack – spiega Marco Versari, presidente del consorzio – è un disegno che verrà posto su tutti gli imballaggi compostabili e aiuterà il cittadino a riconoscerli, a metterli nel posto giusto, ovvero nel contenitore della frazione organica.

In questo modo favoriamo il riciclo degli imballaggi compostabili e una buona raccolta dell’umido”.

Versari ha ricordato il primato italiano nel settore: “L’Italia raccoglie da sola due terzi della frazione organica di tutta Europa ed è stato il primo Paese a creare un consorzio dedicato al riciclo organico degli imballaggi compostabili. Da questo punto di vista siamo molto avanti e i cittadini partecipano più di quanto spesso si creda”.