Riflessioni sul 27 aprile: memoria e resistenza a Dongo

Un anniversario controverso

Ogni anno, il 27 aprile, Dongo, un piccolo comune affacciato sul lago di Como, diventa teatro di una commemorazione che suscita forti emozioni e divisioni. Questa data segna l’anniversario della cattura di Benito Mussolini, avvenuta nel 1945, e rappresenta un momento cruciale nella storia italiana. Da un lato, esponenti di estrema destra si radunano per rendere omaggio al Duce e ai gerarchi nazisti, mentre dall’altro, antifascisti e associazioni come l’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) si mobilitano per difendere la memoria storica e i valori della Resistenza.

Le celebrazioni fasciste

Quest’anno, come di consueto, l’associazione culturale “Mario Nicollini” ha organizzato un evento commemorativo a Dongo, attirando oltre un centinaio di militanti. Questi eventi, che celebrano la figura di Mussolini, sono spesso accompagnati da simboli e slogan che richiamano un’epoca buia della storia italiana. La presenza di gruppi di estrema destra in queste occasioni solleva interrogativi sulla libertà di espressione e sul confine tra commemorazione e apologia del fascismo. La scelta di Dongo come luogo di celebrazione non è casuale: qui si è consumato uno dei capitoli più controversi della fine della Seconda Guerra Mondiale.

La risposta antifascista

In contrapposizione a queste celebrazioni, l’ANPI di Dongo ha organizzato un presidio intitolato “Memoria significa Resistenza”, invitando cittadini e associazioni a partecipare a una manifestazione pacifica. Questo evento ha lo scopo di difendere la memoria storica e il significato della Resistenza contro le provocazioni delle camicie nere. La piazza storica di Dongo, dedicata al martire partigiano Giulio Paracchini, diventa così un simbolo di resistenza e di lotta contro ogni forma di fascismo. La presenza di cittadini e attivisti in questa giornata rappresenta un forte segnale di unità e di impegno per la difesa dei valori democratici.

Un futuro di dialogo e memoria

Il 27 aprile a Dongo non è solo una data da ricordare, ma un’opportunità per riflettere su come la memoria storica possa influenzare il presente e il futuro. È fondamentale che le nuove generazioni comprendano l’importanza di questi eventi e il loro significato nel contesto attuale. La divisione tra celebrazioni fasciste e antifasciste non deve essere vista come un conflitto, ma come un invito al dialogo e alla comprensione reciproca. Solo attraverso la conoscenza e il rispetto della storia possiamo costruire una società più giusta e inclusiva.