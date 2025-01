Il dibattito sulla riforma della Costituzione

La recente proposta di riforma della Costituzione italiana ha sollevato un acceso dibattito tra i vari attori della società civile e le istituzioni. Giuseppe Santalucia, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (Anm), ha espresso la sua ferma opposizione a questa iniziativa, sostenendo che non solo non sia necessaria, ma possa addirittura risultare dannosa per il tessuto giuridico del Paese. Durante un convegno tenutosi presso il Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, Santalucia ha messo in evidenza come una modifica della Costituzione possa creare uno squilibrio tra i poteri dello Stato, un tema che sarà al centro del dibattito pubblico nei prossimi mesi.

Le preoccupazioni sulla separazione delle carriere

Uno dei punti più controversi della riforma riguarda la proposta di separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti. Santalucia ha dichiarato che, qualora questa misura venisse approvata, l’Anm si attiverà per opporsi con tutte le forze, cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle ragioni della contrarietà. La posizione dell’Anm non è quella di un arroccamento difensivo, ma di un invito al dialogo e alla riflessione. Il presidente ha sottolineato l’importanza di un dibattito ampio e informato, soprattutto in vista di un possibile referendum che potrebbe coinvolgere i cittadini nella decisione finale.

La questione della ‘norma bavaglio’

Un altro tema caldo è rappresentato dalla cosiddetta ‘norma bavaglio’, che limita la possibilità per i giornalisti di pubblicare integralmente le ordinanze di custodia cautelare. Santalucia ha evidenziato come questa normativa crei uno squilibrio tra il diritto all’informazione e la necessità di tutelare la privacy degli individui coinvolti in procedimenti penali. Secondo il presidente dell’Anm, il legislatore ha trascurato di trovare un giusto equilibrio tra questi due diritti fondamentali, a favore della privacy, a discapito del diritto collettivo di essere informati su quanto accade nei tribunali.

In un contesto in cui la trasparenza e la libertà di stampa sono sempre più sotto pressione, le parole di Santalucia rappresentano un monito per il futuro della giustizia e dell’informazione in Italia. La sfida sarà quella di garantire che le riforme non compromettano i diritti fondamentali dei cittadini, mantenendo un equilibrio tra le esigenze di giustizia e il diritto all’informazione.