Il decreto giustizia approvato dal Consiglio dei ministri

Il recente decreto giustizia ha suscitato un acceso dibattito politico, approvato dal Consiglio dei ministri ma privo di due norme significative: il controverso ‘bavaglio’ ai magistrati e la riforma sul cyber crimine. Queste misure, che avrebbero potenziato i poteri del Procuratore nazionale antimafia, sono state accantonate, suscitando reazioni contrastanti all’interno della maggioranza. La decisione di non includere tali disposizioni è stata accolta con soddisfazione da alcuni esponenti, mentre altri hanno espresso preoccupazione per le implicazioni di questa scelta.

Nuove misure per la sicurezza e la violenza sulle donne

Nonostante l’assenza delle norme più discusse, il decreto introduce misure significative, come il potenziamento dell’efficacia del braccialetto elettronico per la protezione delle donne vittime di violenza. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nella lotta contro la violenza di genere, evidenziando l’importanza di strumenti tecnologici per garantire la sicurezza delle persone vulnerabili. Inoltre, è stata modificata la procedura per l’approvazione dei progetti di edilizia carceraria, consentendo al commissario straordinario di procedere senza l’intesa con i Presidenti delle regioni, un cambiamento che potrebbe accelerare la costruzione di nuovi istituti penitenziari.

Le reazioni politiche e le fibrillazioni nella maggioranza

Le fibrillazioni all’interno della maggioranza sono evidenti, con misure precedentemente annunciate che saltano per la terza volta in poche settimane. La proposta di avviare azioni disciplinari contro i magistrati è stata accantonata, suscitando il plauso del segretario dell’Anm, Salvatore Casciaro, che ha sottolineato i rischi di una formulazione mal congegnata. D’altra parte, la forte opposizione di Forza Italia riguardo al potenziamento dei poteri del Procuratore antimafia ha complicato ulteriormente il dibattito. Nonostante le rassicurazioni del sottosegretario Alfredo Mantovano, che ha descritto le modifiche come semplici coordinamenti, la situazione rimane tesa e incerta.