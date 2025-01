Attilio Fontana evidenzia l'urgenza di rivedere la sanità nazionale per affrontare le sfide attuali.

Il contesto attuale della sanità in Italia

La sanità italiana si trova ad affrontare sfide sempre più complesse, con un sistema che mostra segni di affaticamento e inefficienza. Recenti dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, hanno messo in luce la necessità di una riforma radicale del settore. Durante un incontro ad Ancona, Fontana ha sottolineato che, sebbene siano stati stanziati fondi significativi per ridurre le liste d’attesa, questi non sono sufficienti a risolvere i problemi strutturali del sistema sanitario.

Investimenti e riforme: un equilibrio necessario

Fontana ha affermato che l’aumento dei finanziamenti è fondamentale, ma non basta. “I soldi servono sempre”, ha dichiarato, ma ha anche evidenziato che l’aumento dell’offerta sanitaria ha portato a un incremento della domanda, creando un circolo vizioso. Questo fenomeno richiede una ricalibrazione delle risposte in campo sanitario, affinché gli investimenti possano tradursi in un miglioramento reale dei servizi offerti ai cittadini.

Le radici del problema: una cattiva programmazione

Un altro punto cruciale sollevato da Fontana riguarda la cattiva programmazione degli anni passati, in particolare dal 2011 in poi. La decisione di introdurre il numero chiuso per le facoltà di medicina ha avuto conseguenze devastanti, con un numero di pensionamenti di medici che ha superato di gran lunga l’ingresso di nuovi professionisti nel settore. Questo squilibrio ha contribuito a creare una situazione di crisi, che oggi richiede interventi urgenti e mirati.

Il futuro della sanità: un appello alla collaborazione

Fontana ha concluso il suo intervento sottolineando che il problema della sanità non riguarda solo la Lombardia, ma è una questione nazionale. È essenziale che tutte le regioni collaborino per affrontare le sfide comuni e sviluppare strategie efficaci. Solo attraverso un approccio integrato e una visione condivisa sarà possibile garantire un sistema sanitario efficiente e sostenibile per le generazioni future.