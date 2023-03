Riforma pensioni in Francia, fiaccolata di protesta a Nantes

Roma, 22 mar. (askanews) – Un’altra notte di proteste in Francia contro la riforma delle pensioni imposta da Macron. A Nantes 10.000 persone secondo i sindacati, 4.100 secondo la polizia, hanno marciato con fiaccole accese per contestare la decisione del governo.

La polizia ha lanciato lacrimogeni poco dopo l’inizio della manifestazione, la gente in strada ha urlato slogan annunciando una “primavera calda”. Intanto, il presidente francese Emmanuel Macron tira dritto e afferma: il popolo si esprime tramite i suoi eletti, non in piazza. Attesa per il suo discorso in diretta tv ai francesi.