Riforme: Casellati, 'su premierato mi auguro ripensamenti da opposizioni'

Roma, 21 mag. (Adnkronos) – "Ho attivato un lungo ascolto di tutte le forze politiche di opposizione, dei costituzionalisti, delle forze economiche e dei sindacati prima di presentare un disegno di legge che potesse arrivare a un punto di caduta e di condivisione. Purtroppo non è stato così, almeno per il momento, mi auguro che per il futuro ci siano ripensamenti". Lo ha detto, parlando della riforma costituzionale sul premierato, il ministro per le Riforme Elisabetta Casellati, ospite del V Meeting del Made in Italy organizzato dalla confederazione Aepi.