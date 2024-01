Riforme: esame premierato in corso in Commissione affari costituzionali Senato

Roma, 23 gen. (Adnkronos) - E' in corso in Commissione Affari Costituzionali del Senato l'esame congiunto del ddl costituzionale d'iniziativa governativa per l'introduzione dell'elezione diretta del presidente del Consiglio dei ministri, avviato nella seduta di giovedì...