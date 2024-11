Riforme fiscali e manovra di bilancio in Italia

Le sfide della manovra di bilancio

Il governo italiano si trova ad affrontare una fase delicata nella gestione della manovra di bilancio, con richieste di modifica che potrebbero compromettere l’intero impianto della legge finanziaria. In particolare, il tema del canone Rai è diventato un punto di contesa tra i partiti, con la Lega che insiste per una riduzione a 70 euro, considerandola parte integrante del programma di governo. Questo dibattito si intensificherà nel vertice previsto per lunedì, dove i partiti dovranno affrontare i nodi critici della situazione.

Proposte e emendamenti in discussione

Tra le proposte più significative emerge quella di Fratelli d’Italia, che mira a facilitare l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). La proposta prevede di escludere il limite del 20% di contratti a tempo determinato per le assunzioni nella pubblica amministrazione legate al Piano. Tuttavia, questa iniziativa ha suscitato critiche, con il capogruppo Dem alla Camera, Arturo Scotto, che ha definito la proposta “tecnicamente una follia”, accusando il centrodestra di voler perpetuare il precariato.

Le misure fiscali e il bonus verde

In aggiunta, la maggioranza sembra favorevole alla proroga del bonus verde, che prevede una detrazione del 36% fino a 5.000 euro per la sistemazione di aree verdi e giardini. Questa misura è contenuta in tre emendamenti presentati dalla maggioranza, di cui uno firmato da Fratelli d’Italia. Inoltre, si prevede una modifica alla norma che impone agli enti pubblici di restituire allo Stato i risparmi dovuti al mancato turn over, escludendo gli atenei da tale obbligo.

Il futuro delle entrate fiscali

Il governo guarda anche al potenziale gettito fiscale che potrebbe derivare dall’azione di compliance da parte del fisco nel 2025. Si stima che almeno 3 milioni di contribuenti riceveranno comunicazioni relative a omissioni o infedeltà nella dichiarazione dei redditi. Le problematiche più comuni riguardano le mancate comunicazioni IVA e le anomalie nella dichiarazione degli Indici sintetici di affidabilità (Isa). Queste misure potrebbero rappresentare un’importante fonte di entrate per lo Stato, contribuendo a un bilancio più equilibrato.