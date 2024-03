Riforme: Parrini, 'propaganda Meloni su premierato per avere cambiale in bianco'

Riforme: Parrini, 'propaganda Meloni su premierato per avere cambiale in...

Roma, 9 mar. (Adnkronos) – "La brochure di Fratelli d'Italia sul premierato con lo slogan 'Il presidente lo scegli tu non il Palazzo' esprime un allarmante disprezzo per il Parlamento, insofferenza per gli organi di garanzia e controllo, volontà insana di attribuire troppo potere a una sola persona. Tre tratti tipici del populismo di matrice qualunquista e missina: un veleno che può impoverire la nostra democrazia". Lo afferma il senatore del Pd Dario Parrini, vicepresidente della commissione Affari costituzionali del Senato.

"A me -aggiunge- non piace parlare di 'ducetta' e di 'donna sola al comando'. Registro però che Giorgia Meloni fa di tutto per dare ragione a chi così la rappresenta. Anche perché, essendo giunta a Palazzo Chigi a Costituzione vigente, lei per prima è stata scelta 'dal Palazzo' che tanto aborrisce. Meloni non desidera far contare di più i cittadini. Desidera ottenerne una cambiale in bianco per cinque anni. Il punto cruciale è che le sfugge la grande differenza che corre tra essere leader o padroni di un Paese".