Riforme: Pera a Balboni, 'deluso da Pd, lasciati soli per lamentare uomo solo al comando'**

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – "Siccome si tratta di passare alla storia vorrei consegnare due cartelle. Permettetemi di dire un qualcosa che mi è accaduto partecipando a questo dibattito: sono stupito e deluso perché mi aspettavo che in particolare il principale partito di opposizione presentasse qui un ddl alternativo. Non lo ha fatto neanche rifacendosi alla corrente riformista del Pd le quindi non c'è stato confronto vero sui contenuti. Posso dirmi assai deluso". Così Marcello Pera intervenendo in Commissione affari costituzionali sul ddl Casellati sul premierato consegna il testo del proprio intervento al presidente Balboni.

"Voi del Pd ci avete lasciato soli e dal momento che ci avete lasciato soli ci avete accusato dell'uomo solo al comando. Io sono deluso e stupito della elaborazione concettuale che avete dato dell'uomo solo al comando che è veramente povera, lasciatemelo dire. Mi è mancata una motivazione vera, non da slogan. Insomma c'è una storia democratica di questo istituto. Non lo si può liquidare così. Quindi io sono interessato a studiare un testo affinché funzioni". (segue)