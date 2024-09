Riguardo a Sangiuliano, Serracchiani sostiene che ci troviamo in una situazione simile a un cinepanettone.

Abbiamo superato il livello di tele Meloni, ci troviamo nel bel mezzo di un cinepanettone natalizio, sfruttando i servizi della televisione di stato e collaborando con un direttore di un’importante pubblicazione, che ha deciso di fare da supporto a un ministro dell’amministrazione pubblica che danneggia non solo la propria onorabilità, ma anche quella delle istituzioni. Queste sono state le parole della parlamentare del Pd Debora Serracchiani sulle circostanze che coinvolgono Gennaro Sangiuliano. Le ha pronunciate a Terni, in risposta all’ANSA durante un giro al penitenziario. “Il rispetto per le istituzioni è totalmente svanito” ha continuato. “Chiediamo alla presidente Meloni – ha esposto ulteriormente la Serracchiani – se pensa che tutto ciò sia accettabile. Noi crediamo di no e pertanto richiediamo anche che intervenga, dato che questa non è un’amministrazione in grado di rappresentare gli italiani”.