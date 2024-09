Riguardo l'inondazione in Emilia Romagna, Meloni ha dichiarato: "Le dispute? Le lascio a chiunque voglia, io sono qui per lavorare". Ha anche commentato l'export, indicando un trend positivo per l'agroalimentare, che si sta avvicinando a 70 miliardi di euro.

Durante l'Expo Divinazione, la Prima Ministra Giorgia Meloni ha evitato polemiche, concentrando il suo discorso sull'aumento dell'export agroalimentare, atteso a 70 miliardi di euro quest'anno. Ha inoltre discusso dell'alluvione in Emilia Romagna e Marche, annunciando l'attivazione di una situazione di emergenza e l'allocazione iniziale di 20 milioni di euro per le necessità immediate. Ha rivelato di aver preso in considerazione la situazione con i principali responsabili regionali e nazionali. Ha infine evidenziato l'importanza del marchio agroalimentare Made in Italy.