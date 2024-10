Rimpatri in Italia: un sistema inefficace e inadeguato

Il contesto attuale dei rimpatri in Italia

Nel 2023, il sistema di rimpatrio in Italia ha mostrato evidenti segni di inefficacia. Secondo il report “Trattenuti 2024” di ActionAid e dell’Università di Bari, solo il 10% delle persone con un provvedimento di espulsione è stato effettivamente rimpatriato dai Centri di permanenza per il rimpatrio (Cpr). Questo significa che su 28.347 provvedimenti, solo 2.987 persone hanno lasciato il paese. I dati evidenziano una situazione allarmante, in cui il numero totale di rimpatri, pari a 4.267, include anche quelli effettuati alle frontiere e negli aeroporti, suggerendo una gestione del fenomeno tutt’altro che ottimale.

Le condizioni nei Cpr: un ambiente invivibile

I Cpr, strutture destinate alla detenzione degli stranieri in attesa di rimpatrio, sono stati oggetto di critiche per le loro condizioni di vita. Il report denuncia “l’invivibilità degli spazi”, evidenziando come le strutture siano sovraffollate e inadeguate. Gli ospiti dei Cpr vivono in condizioni di grande disagio, con spazi ristretti e mancanza di servizi essenziali. Questa situazione non solo compromette la dignità delle persone detenute, ma solleva anche interrogativi sulla legalità e sull’umanità di tali pratiche.

Una politica fallimentare: le cause del problema

La politica di rimpatrio italiana è stata definita “fallimentare” nel report, suggerendo che le misure adottate non riescono a risolvere il problema dell’immigrazione irregolare. La mancanza di strategie efficaci e di risorse adeguate ha portato a un sistema che non solo è inadeguato, ma che sembra anche ignorare le necessità umane delle persone coinvolte. È fondamentale che il governo italiano riveda le proprie politiche, investendo in soluzioni più umane e sostenibili per affrontare il fenomeno migratorio.