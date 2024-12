Interventi programmati sulla tratta ad alta velocità

A partire dal 7 gennaio e fino al 4 marzo, Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, avvierà lavori di ammodernamento sulla rete ad alta velocità che collega Firenze a Roma. Questi interventi interesseranno specificamente la tratta tra Capena e Gallese e quella tra Settebagni e Roma Tiburtina, per un totale di circa 20 chilometri. L’obiettivo principale è quello di rinnovare i binari, garantendo così un servizio più efficiente e sicuro per i passeggeri.

Impatto sui servizi ferroviari

Durante il periodo dei lavori, alcuni treni ad alta velocità, Intercity e regionali subiranno delle modifiche nei loro orari e nelle fermate. In particolare, è previsto che alcuni treni AV non effettueranno la fermata commerciale presso Roma Tiburtina. Inoltre, ci saranno rimodulazioni orarie sul nodo di Roma Termini, il che potrebbe comportare un aumento dei tempi di viaggio per i passeggeri. RFI ha comunicato che, per limitare al massimo i disagi, le attività di cantiere si svolgeranno principalmente durante le ore notturne.

Investimenti e risorse coinvolte

Il progetto di ammodernamento prevede un investimento complessivo di 12 milioni di euro. Saranno coinvolti 75 tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici, che lavoreranno quotidianamente per garantire il rispetto dei tempi di consegna e la qualità degli interventi. L’utilizzo di treni cantiere e numerosi mezzi d’opera permetterà di ottimizzare le operazioni e di ridurre al minimo l’impatto sul servizio ferroviario. Questo investimento rappresenta un passo importante verso un sistema di trasporto ferroviario più moderno e competitivo.