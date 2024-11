Il caso Scalamandré: un omicidio familiare complesso

Il caso dei fratelli Alessio e Simone Scalamandré continua a far discutere, dopo la recente decisione della Corte di Cassazione di rinviare il processo alla Corte d’assise d’appello di Milano. I due fratelli sono accusati di aver ucciso il padre, Pasquale, durante un acceso litigio avvenuto nella loro abitazione a San Biagio, Genova. La Corte ha chiesto una rivalutazione delle attenuanti, un aspetto cruciale che potrebbe influenzare significativamente le pene già inflitte.

Le condanne e il ricorso della difesa

Nel processo d’appello bis, i fratelli erano stati condannati rispettivamente a 21 e 14 anni di reclusione. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso degli avvocati di Alessio, chiedendo una nuova valutazione delle circostanze attenuanti. Per Simone, sebbene il ricorso sia stato respinto, è stata richiesta una rivalutazione della pena, tenendo conto delle stesse attenuanti. Questo sviluppo ha suscitato grande soddisfazione tra i legali degli imputati, che vedono nella decisione un’opportunità per una revisione più equa del caso.

Un contesto familiare difficile

Il delitto si inserisce in un contesto familiare già segnato da tensioni e conflitti. Pasquale Scalamandré era stato denunciato per maltrattamenti e minacce nei confronti della moglie, madre dei due imputati, costretta a rifugiarsi in una comunità protetta in Sardegna. Il giorno dell’omicidio, il padre si era recato a casa dei figli per chiedere ad Alessio di ritirare la denuncia contro di lui. Questo incontro, carico di emozioni e rancori, ha portato a un’escalation di violenza culminata nell’omicidio.

Alessio ha assunto la responsabilità dell’atto, dichiarando che il delitto era avvenuto al culmine di un ennesimo litigio. La Corte di Cassazione, riconoscendo la complessità della situazione, ha ritenuto necessario un nuovo esame delle circostanze che hanno portato a questo tragico evento. La decisione di rinvio rappresenta un passo importante verso una possibile revisione delle pene, in un caso che continua a sollevare interrogativi sulla dinamica familiare e sulle responsabilità individuali.