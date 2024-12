Risarcimento record per morte in ospedale: la sentenza del tribunale di Brindisi

Il tribunale di Brindisi condanna la Asl al risarcimento di oltre 1,2 milioni di euro per una donna deceduta dopo un ricovero.

Il caso della donna deceduta in ospedale

Nel novembre 2018, una donna di 75 anni è deceduta dopo un ricovero presso l’ospedale ‘Perrino’ di Brindisi. La sua morte ha scatenato un acceso dibattito sulla responsabilità delle strutture sanitarie e sulla qualità delle cure fornite. La paziente era stata ricoverata il 3 ottobre dello stesso anno a causa di un infarto miocardico, ma durante il suo soggiorno in ospedale ha contratto un’infezione ospedaliera multi resistente, che ha portato a complicazioni fatali.

La sentenza del tribunale di Brindisi

Il giudice Francesco Giliberti ha emesso una sentenza storica, condannando la Asl di Brindisi a risarcire la famiglia della vittima con oltre 1,2 milioni di euro. Questa decisione rappresenta un importante precedente legale, sottolineando la responsabilità delle strutture sanitarie nel garantire la sicurezza dei pazienti. L’avvocato Emilio Graziuso, presidente dell’associazione ‘Dalla Parte del Consumatore’, ha dichiarato che il tribunale ha accolto le tesi processuali presentate dai familiari, evidenziando la connessione tra l’infezione contratta in ospedale e la morte della donna.

Le implicazioni della sentenza

Questa sentenza non solo offre un risarcimento significativo alla famiglia della vittima, ma solleva anche interrogativi sulla gestione delle infezioni ospedaliere e sulla necessità di migliorare le pratiche di igiene e controllo nelle strutture sanitarie. Le infezioni ospedaliere, infatti, rappresentano un problema crescente in tutto il mondo, e la loro prevenzione è fondamentale per garantire la sicurezza dei pazienti. La decisione del tribunale di Brindisi potrebbe spingere altre famiglie a intraprendere azioni legali simili, contribuendo a una maggiore consapevolezza e responsabilità nel settore sanitario.