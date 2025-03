Rischi e divisioni nel Pd: la sfida della risoluzione europea

Il contesto politico attuale

Il Partito Democratico (Pd) si trova ad affrontare una fase di grande incertezza e tensione interna, in particolare in vista delle comunicazioni di Giorgia Meloni al Consiglio Europeo del 20 e 21 marzo. La necessità di una posizione unitaria si fa sentire, ma le divisioni tra le varie anime del partito complicano il quadro. La riunione fiume dei Dem, che ha visto la partecipazione di figure chiave come Peppe Provenzano e Chiara Braga, ha messo in luce le divergenze sulla linea da seguire riguardo al piano von der Leyen.

Le posizioni divergenti all’interno del Pd

Durante la riunione, è emerso un forte dibattito sulla necessità di rivedere il piano von der Leyen. Mentre alcuni membri del partito spingono per una modifica radicale, altri, più riformisti, considerano questa posizione come un passo indietro. Francesco Boccia ha sottolineato l’importanza di un “federalismo europeo” e di una politica estera comune, evidenziando la necessità di un approccio più coeso e strategico. Tuttavia, la proposta di cambiare il piano è stata accolta con scetticismo da parte di alcuni, che temono che questo possa portare a ulteriori divisioni.

Le reazioni delle opposizioni

Le tensioni non riguardano solo il Pd, ma si estendono a tutto il panorama politico italiano. I partiti di opposizione, come il Movimento 5 Stelle, hanno già annunciato la loro intenzione di presentare risoluzioni alternative, chiedendo un cambio radicale del piano ReArm Europe. Giuseppe Conte ha invitato a una mobilitazione per contrastare quello che definisce un “folle piano per il riarmo”. Anche Azione e Italia Viva si schierano per un approccio più ambizioso, sostenendo la necessità di un’Europa che non abbracci un’economia di guerra.

La prova di compattezza del Pd

In questo clima di incertezze, il Pd è chiamato a una prova di compattezza. La riunione congiunta dei gruppi parlamentari di Camera e Senato rappresenta un momento cruciale per il partito, che deve trovare un equilibrio tra le diverse posizioni interne. La sfida è quella di presentarsi uniti al Consiglio Europeo, ma le divisioni potrebbero minare questa possibilità. La questione della risoluzione europea diventa quindi un banco di prova non solo per la leadership di Elly Schlein, ma anche per il futuro del partito stesso.