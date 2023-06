Home > Askanews > Rishi Sunak si veste da baseball e va alla partita a Washington Rishi Sunak si veste da baseball e va alla partita a Washington

Roma, 8 giu. (askanews) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak in una veste insolita. Volato negli Stati Uniti per incontrare il presidente Joe Biden e discutere soprattutto di difesa e tecnologia, ha prima indossato il giubbotto e con un look sportivo si è recato al Nationals Park di Washington per assistere a una partita di baseball tra i Washington Nationals e gli Arizona Diamondbacks in occasione dell’American-British Friendship Day, che segna 238 anni di relazioni fra i due paesi. Sunak ha incontrato giocatori, arbitri e persino la mascotte dei Washington Nationals, “Screech”, con cui si è scattato la foto di rito.

