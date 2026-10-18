A Cassinetta di Lugagnano è scoppiata una violenta rissa tra ragazzi in strada. Il bilancio è di cinque feriti. Le indagini sono in corso per capire la dinamica di quanto accaduto.

Notte movimentata a Cassinetta di Lugagnano, piccolo centro dell’hinterland milanese non lontano da Abbiategrasso, dove nelle prime ore di domenica 18 ottobre è scoppiata una rissa che ha coinvolto un gruppo di giovani. Il bilancio è di cinque feriti, tutti accompagnati in ospedale e valutati in codice verde. Nessuno, secondo le informazioni disponibili, avrebbe riportato lesioni gravi.

Sull’episodio stanno indagando i carabinieri, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a chiarire le ragioni che hanno portato allo scontro.

La lite in viale Lombardia: dalle parole si passa alle mani

La rissa è avvenuta in viale Lombardia. Al momento non è ancora chiaro che cosa abbia provocato il litigio. Secondo le prime informazioni, a fronteggiarsi sarebbe stato un gruppo di ragazzi di età compresa tra i 20 e i 28 anni.

La discussione, iniziata in strada, sarebbe rapidamente degenerata, passando dalle parole allo scontro fisico. Restano da chiarire le circostanze che hanno preceduto la lite e l’eventuale ruolo svolto dai singoli partecipanti.

Cinque giovani soccorsi e trasportati in ospedale

La prima richiesta di intervento al numero unico di emergenza 112 è arrivata intorno alle 6.30 di domenica mattina.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e diversi mezzi di soccorso del 118.

I cinque giovani feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso in momenti diversi. Le destinazioni sono state l’ospedale di Magenta e l’ospedale San Carlo di Milano. Tutti sono stati classificati in codice verde, indicazione che segnala condizioni non critiche.

I militari stanno ora svolgendo gli accertamenti necessari per ricostruire la dinamica della rissa, verificare le eventuali responsabilità e stabilire se siano coinvolte altre persone. Al momento, le cause dello scontro restano da accertare.