In un bar in pieno centro a Pavia è scoppiata una rissa continuata poi in strada, dove sono stati tirati fuori anche dei coltelli e spray al peperoncino. La polizia è riuscita i identificare 6 dei giovani coinvolti.

Notte di paura e tensione in pieno centro a Pavia, dove è scoppiata una mega rissa all’interno di un locali. Tra coltelli e spray al peperoncino, coinvolti diversi giovani. I dettagli.

Pavia, violenta rissa in strada: coltelli e spray al peperoncino

Nella notte di martedì 6 ottobre 2026, è scoppiata una violenta rissa all’interno di un bar in pieno centro a Pavia.

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento dagli agenti, il tutto sarebbe nato da motivi banali e sarebbe stato alimentato da una contesa legata ad alcuni apprezzamenti rivolti a una cameriera. Una notte di paura e tensione, con spray al peperoncino e coltelli tirati fuori durante la rissa. La rissa sarebbe partita intorno alle ore 23.00 di lunedì scorso in un bar in fondo a corso Cavour, nella zona di Piazzale Minerva.

Sul posto sono poi giunte le volanti della Polizia, col gruppo di giovani coinvolti che si era però già dato alla fuga. Subito sono partite le indagini al fine di rintracciare i responsabili.

Rissa in strada, notte di tensione a Pavia: identificati 6 giovani

Come appena detto, c’è stata una violenta lite scoppiata in un bar in pieno centro a Pavia e continuata poi in strada, con coltelli e spray al peperoncino.

Una volta che la Polizia è giunta sul posto, i protagonisti della rissa si erano già dati alla fuga. Alla fine però gli agenti sono riusciti prima a identificare un ragazzo di 18 anni che, sottoposto a una perquisizione personale, si è scoperto avere con sé una dose di cocaina, nascosta in una scarpa. Dai successivi accertamenti è emerso inoltre che il giovane, trovato senza documenti, aveva svariati alias e diversi precedenti. Altri cinque giovani sono stati poi identificati dalle forze dell’ordine (tutti stranieri), che potrebbero appunto aver preso parte alla rissa. Uno di loro è stato denunciato a piede libero, nascondeva nel giubbotto un tirapugni.