Ristorazione in difficoltà: i risultati di Restaurant Brands International

Un contesto economico sfidante

Il recente rapporto di Restaurant Brands International Inc. ha messo in luce le difficoltà affrontate dall’azienda nel terzo trimestre, con un profitto netto di 357 milioni di dollari, in calo rispetto ai 364 milioni dello stesso periodo dell’anno precedente. La società, che gestisce marchi noti come Tim Hortons, Burger King e Popeyes, ha registrato vendite in diminuzione in tre dei suoi principali brand. Tuttavia, i dirigenti hanno segnalato segnali di miglioramento già a partire dal mese di ottobre.

Performance dei marchi

Nel periodo terminato il 30 settembre, Tim Hortons ha visto una crescita delle vendite comparabili del 2,3%, mentre il business internazionale di RBI ha registrato un incremento dell’1,8%. Al contrario, Firehouse Subs ha subito un calo del 4,8%, Popeyes ha visto una diminuzione del 4% e Burger King ha chiuso con un -0,7%. Duncan Fulton, Chief Corporate Officer di RBI, ha sottolineato che anche i concorrenti come McDonald’s e Yum Brands hanno mostrato risultati simili, evidenziando un contesto di consumi in moderato miglioramento.

Strategie per il futuro

Nonostante le difficoltà, l’azienda sta cercando di adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori, che continuano a cercare offerte e promozioni. Axel Schwan, presidente delle operazioni canadesi e statunitensi di Tim Hortons, ha affermato che il marchio ha saputo affrontare meglio le sfide del mercato. Durante il trimestre, Tim Hortons ha lanciato le sue pizze flatbread, che hanno attirato clienti anche nelle ore serali, contribuendo a incrementare le vendite. Inoltre, l’azienda ha introdotto un’offerta per un panino per la colazione a 3 dollari con l’acquisto di un caffè, attirando così un maggior numero di clienti.

Le sfide di Popeyes e Firehouse Subs

Le altre marche di RBI, tuttavia, hanno faticato a mantenere il passo. Joshua Kobza, CEO di RBI, ha riconosciuto che Firehouse Subs non è riuscita a contrastare le difficoltà del settore e che Popeyes ha perso alcune delle offerte che i consumatori desideravano. Per affrontare queste sfide, l’azienda ha introdotto nuove promozioni, come tre pezzi di pollo a 5 dollari, per cercare di aumentare il traffico nei ristoranti. Kobza ha sottolineato l’importanza di migliorare l’esperienza del cliente per garantire un futuro di successo per Popeyes.

Prospettive internazionali e conclusioni

RBI sta anche affrontando sfide a livello internazionale, in particolare in Cina, dove Burger King sta lottando per mantenere la propria posizione. Il CFO Sami Siddiqui ha dichiarato che l’azienda sta cercando di risolvere una disputa con il suo master franchisee. Nonostante le difficoltà, Siddiqui ha espresso ottimismo per il futuro, sottolineando l’importanza del mercato cinese per la crescita dell’azienda. Con un profitto di 79 centesimi per azione diluita e un fatturato di 2,29 miliardi di dollari, RBI continua a cercare modi per adattarsi e prosperare in un ambiente economico in evoluzione.