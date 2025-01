Il progetto di ristrutturazione del ponte Lueg

Domani, primo gennaio, inizieranno i lavori di ristrutturazione del ponte Lueg, un’importante infrastruttura situata sul versante austriaco dell’autostrada del Brennero. Questo progetto, che prevede un rifacimento completo del viadotto lungo 1,8 chilometri, avrà un costo di 390 milioni di euro e si protrarrà fino al 2030. La società autostradale austriaca Asfinag ha chiarito che non esistono alternative a questo intervento, necessario per garantire la sicurezza e la funzionalità della struttura, realizzata ormai cinquant’anni fa.

Le conseguenze sul traffico

Con l’inizio dei lavori, si prevede un notevole aumento del traffico e lunghe code di auto e tir al valico, il più trafficato delle Alpi centrali. Durante i 180 giorni di bollino rosso e nero, sarà comunque consentito il passaggio su due corsie, ma con alcune limitazioni: i tir dovranno utilizzare la corsia di sorpasso, mentre le automobili saranno costrette a viaggiare sulla corsia normale. Questa misura è stata adottata per ridurre l’impatto sulla statica della struttura e garantire una gestione del traffico più efficace.

Le misure di contenimento del traffico

I paesini limitrofi temono un incremento del traffico locale, con il rischio che molti automobilisti decidano di abbandonare l’autostrada per evitare le code. Per prevenire questo fenomeno, le autorità austriache hanno già annunciato che, nei giorni di maggiore afflusso, sarà vietato bypassare il cantiere autostradale attraverso le strade secondarie. Questa strategia è stata già utilizzata in situazioni simili in Austria e si spera possa ridurre il numero di veicoli in transito nelle aree residenziali.

Dal 2027, con i lavori ancora in corso, è prevista la riapertura della seconda corsia, ma fino ad allora, gli automobilisti dovranno prepararsi a lunghe attese e a un cambiamento significativo nella gestione del traffico al Brennero. La situazione richiederà pazienza e comprensione da parte di tutti gli utenti della strada, mentre le autorità lavorano per garantire la sicurezza e la funzionalità di una delle arterie stradali più importanti d’Europa.