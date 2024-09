Rita Dalla Chiesa afferma che suo padre è stato assassinato come risultato di un favore reso a un politico. A questa accusa, il figlio di Giulio Andreotti risponde con una reazione di indignazione, sostenendo che ciò rappresenta un insulto alla memoria di suo padre.

Le recenti affermazioni di Rita Dalla Chiesa, in merito all’assassinio del padre, hanno suscitato nuove perplessità riguardo all’eventuale partecipazione di un famoso politico. Giulio Andreotti e il suo legame con la mafia hanno suscitato polemiche. Nel corso del programma televisivo ‘Tango’, la figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, Rita, ha rilasciato dichiarazioni che hanno acceso nuovamente le discussioni sulla morte di suo padre, ucciso dalla mafia a Palermo il 3 settembre 1982. Durante l’intervista, ha suggerito che l’assassino del padre potrebbe aver agito per compiacere un influente politico, implicitamente riferendosi a Giulio Andreotti, anche se non lo ha mai citato apertamente. L’assassinio del generale Dalla Chiesa, noto per il suo fervido impegno nella lotta contro il terrorismo e la mafia, ha scosso la nazione e segnato una svolta significativa nella storia della lotta contro il crimine organizzato in Italia.