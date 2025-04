Un'iniziativa che promette di trasformare Peschici in una meta turistica ambita per Pasqua

Un’invasione social a Peschici

Rita De Crescenzo, influencer napoletana con un seguito di oltre 1 milione e 800mila follower su TikTok, ha annunciato una nuova iniziativa che coinvolgerà la località di Peschici, in provincia di Foggia, durante le vacanze di Pasqua. Dopo il successo del suo evento a Roccaraso, dove la situazione era degenerata a causa di una scarsa preparazione da parte delle autorità locali, De Crescenzo si dice pronta a portare un’ondata di visitatori in questa splendida cittadina costiera.

“Andiamo lì per divertirci, ma con rispetto”, ha dichiarato durante un collegamento con il programma “Pomeriggio Cinque”.

Un impatto immediato sul turismo locale

La scelta di Peschici non è casuale. Dopo l’annuncio sui social, la località ha registrato un aumento delle prenotazioni pari al 60%. “Ho scelto questa località proprio per portare un po’ di gente anche lì e per divertirci”, ha spiegato l’influencer. La conduttrice Myrta Merlino ha ricordato a De Crescenzo che la situazione a Roccaraso era stata problematica, ma l’influencer ha risposto con sicurezza: “Lo so, ma non era colpa nostra. La colpa era del sindaco che non era preparato”. In questo caso, sembra che il sindaco di Peschici sia pronto ad affrontare l’afflusso di turisti, dimostrando una maggiore organizzazione rispetto al passato.

Politica e turismo: un futuro incerto

Oltre a promuovere il turismo, De Crescenzo ha espresso il desiderio di intraprendere una carriera politica. “Voglio scendere in politica, mi devo candidare”, ha affermato, rivelando di studiare con l’aiuto di esperti del settore. La sua affermazione di essere una “futura ministra del turismo” è stata accolta con ironia, ma riflette una crescente ambizione di influenzare non solo il panorama social, ma anche quello politico. Con la sua iniziativa a Peschici, De Crescenzo non solo mira a divertire i suoi follower, ma anche a dimostrare come il potere dei social media possa avere un impatto tangibile sulle economie locali.