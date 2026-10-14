La nona puntata del Grande Fratello Vip ha generato un vero terremoto tra gli spettatori: il confessionale di Gian Marco Ciaccia, ex fidanzato di Piera Meloni, è stato costellato da una diagnosi forte e spietata nei confronti di Alessandro Roncaccia. Il giovane, con tono polemico, ha definito il concorrente “manipolatore e del paravento”, sostenendo che Roncaccia avesse sfruttato un momento di vulnerabilità di Piera per dirle quello che voleva sentirsi dire.

«Per me è manipolazione pura» ha aggiunto, alimentando subito un dibattito acceso sui social.

Le accuse di manipolazione in confidenzialità

Nel video trasmesso, Ciaccia ha spiegato che Roncaccia avrebbe colto un attimo di fragilità di Piera per influenzarla a suo vantaggio. La frase “manipolatore e del paravento” è stata citata nella diretta, trasformandosi in hashtag virale.

La dinamica, già intricata nella storia amorosa tra i tre, è divenuta centrale per il percorso narrativo della casa, lasciando intravedere la possibilità di un nuovo scontro televisivo.

La risposta di Alessandro Roncaccia

Alessandro Roncaccia, colto di sorpresa, ha reagito nella stessa puntata. Ha dichiarato di aver nutrito stima per Ciaccia e di aver creduto in parole di buon senso quando l’ex gli aveva detto “non voglio che pensi che ce l’abbia con te”.

Il concorrente ha poi rimproverato il modo in cui le accuse erano state formulate: “la prossima volta dillo in faccia, così ne parliamo da ragazzi maturi”. La sua risposta, seppur pacata, ha mostrato una chiara irritazione per la scelta del confessionale come veicolo di critica.

Il ruolo di Piera Meloni nel confronto

Piera Meloni, al centro della disputa, ha reagito con ironia insieme a Roncaccia, sdrammatizzando la parola “manipolazione”. Tuttavia, la tensione è rimasta palpabile. Dopo la puntata, la coppia è stata ripresa mentre prendeva in giro l’ex, ma il sottofondo di tensione ha spinto l’attenzione verso una possibile evoluzione della trama.

Il segnale di Federico Perna su Instagram

Il dialogo si è spostato sui social quando Federico Perna, compagno di Guendalina Tavassi, ha pubblicato una storia Instagram che mostrava lo sfondo del suo iPhone cambiato da una foto di Piera a un’emoji fantasma. Nell’enfasi del video, Perna ha scritto: “E adesso vai a rimettere a posto quei due mitomani”, invitando implicitamente Ciaccia a tornare nella casa per un nuovo confronto. Il messaggio è stato accompagnato dall’hashtag «Arrivo FRA», un chiaro rimando al soprannome con cui Roncaccia è stato chiamato da Ciaccia durante le discussioni.

Le dichiarazioni di Lorenzo Pugnaloni e la posizione di Ciaccia

su Instagram, la produzione del reality condotto da Ilary Blasi avrebbe contattato Ciaccia sia lunedì 12 ottobre che martedì 13. Nonostante le proposte, il giovane sembra per ora non intenzionato ad accettare un nuovo coinvolgimento televisivo. La fonte citata, ha riferito che Ciaccia valuterà attentamente l’opportunità, mantenendo aperta la porta a un eventuale ritorno, ma senza confermare ancora nulla.

Il possibile rientro di Gian Marco Ciaccia nella casa potrebbe trasformare la storyline in un confronto diretto tra i tre protagonisti, offrendo al pubblico la possibilità di vedere le accuse spiegate “faccia a faccia”. Per gli spettatori, tale sviluppo rappresenterebbe il culmine di una delle dinamiche più seguite dell’attuale stagione del Grande Fratello Vip.