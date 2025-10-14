Il Grande Fratello rappresenta una vera rivoluzione nel panorama televisivo italiano, segnando l’inizio di un nuovo modo di raccontare la realtà attraverso lo schermo. Nato in Olanda come esperimento innovativo, il format portò con sé una miscela di curiosità, spettacolo e introspezione umana che conquistò rapidamente il pubblico. L’arrivo del reality in Italia non fu casuale: dietro al suo successo c’era la lungimiranza di chi seppe cogliere il potenziale di un progetto ancora sconosciuto e adattarlo al gusto degli spettatori italiani.

La prima edizione del Grande Fratello e il successo dei protagonisti

La prima edizione del Grande Fratello andò in onda dal 14 settembre al 21 dicembre 2000, con Daria Bignardi alla conduzione e Marco Liorni come inviato. Tra i dieci concorrenti, Cristina Plevani si aggiudicò la vittoria, mentre Salvo Veneziano e Pietro Taricone si distinsero per la loro popolarità; quest’ultimo divenne un vero simbolo del programma fino alla sua prematura scomparsa nel 2010.

L’edizione fu segnata anche da momenti iconici, come la storia tra Taricone e Plevani che suscitò inizialmente apprensione tra i vertici della rete ma contribuì al successo del reality. I partecipanti hanno intrapreso percorsi diversi: Roberta Beta ha continuato a lavorare in radio e in televisione, Francesca Piri si è dedicata al settore delle trascrizioni, Sergio Volpini e Lorenzo Battistello alla ristorazione, Maria Antonietta Tilloca all’arte, Marina La Rosa tra fiction e programmi televisivi, e Rocco Casalino alla politica.

L’impatto del programma si rivelò così duraturo da consolidare il Grande Fratello come uno dei format più influenti della televisione italiana.

Grande Fratello, com’è arrivato in Italia?

Il format del Grande Fratello approdò in Italia grazie a Marco Bassetti, allora a capo di Endemol Italia, filiale del gruppo olandese Endemol. Come raccontato nel documentario Grande Fratello – L’Inizio, Bassetti spiegò che la creatività del progetto nasceva in Olanda, dove inizialmente il programma fu testato su una televisione locale, riscuotendo un successo inaspettato.

Forti dei dati ottenuti anche in Spagna, dove il reality raggiungeva il 45% di share, Bassetti tornò in Italia per proporlo a Giorgio Gori e Pier Silvio Berlusconi. Nonostante le iniziali difficoltà incontrate da John De Mol, l’ideatore del format, nel trovare una rete disposta a trasmetterlo, l’offerta gratuita convinse l’emittente. Una volta ottenuto il via libera, Bassetti si dedicò alla selezione dei concorrenti: migliaia di provini furono visionati, coinvolgendo anche i suoi figli nelle scelte.

La prima puntata ottenne un riscontro modesto, ma già dalla seconda il pubblico italiano capì rapidamente il nuovo tipo di televisione che stava guardando, confermando la nascita di un fenomeno televisivo senza precedenti.