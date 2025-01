Un legame che supera le distanze

La storia di Camilla e Alysia Drei, due sorelle di 21 e 23 anni, è un esempio toccante di come la tecnologia possa riunire famiglie separate. Nata a Ferrara e cresciuta a Faenza, la loro vita è stata segnata da un’adozione che ha portato a una separazione dolorosa dalla madre biologica, che ora vive in Ecuador. La donna, costretta a tornare nel suo paese d’origine per gravi difficoltà economiche, non ha mai smesso di cercare le sue figlie, un amore che ha resistito alla prova del tempo e della distanza.

La ricerca sui social media

Nel 2022, la madre ha pubblicato un appello sui social media, esprimendo il suo desiderio di riunirsi con le figlie: “Cerco le mie figlie, devono sapere che non le ho abbandonate… figlie mie vi amo”. Questo post ha innescato una serie di eventi che hanno portato a un contatto diretto tra le sorelle e la madre. Alysia, la più giovane, ha raccontato come la ricerca sia stata facilitata da segnalazioni di utenti che hanno letto il post, dimostrando il potere dei social nel connettere le persone.

Un incontro emozionante

La scoperta della madre è avvenuta in modo inaspettato. Alysia ha ricevuto messaggi su Messenger, e tra le notifiche ha riconosciuto la voce della madre. “Ho pianto quando mi ha mostrato le foto di quando ero piccola”, ha raccontato. Questo incontro virtuale ha aperto la strada a un desiderio profondo: quello di incontrarsi di persona. Camilla e Alysia, ora pronte a ricostruire il legame con la loro madre, si preparano a un viaggio che rappresenta non solo un incontro, ma anche la possibilità di comprendere le scelte del passato e di costruire un futuro insieme.