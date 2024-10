Riunione congiunta dell'Assemblea per nominare un magistrato della Corte Cost...

Nominazione giudice Corte Costituzionale in bilico: tensioni e divisioni tra maggioranza e opposizione

Oggi il Parlamento, in seduta congiunta, si prepara a nominare un nuovo giudice della Corte Costituzionale. La proposta avanzata da Giorgia Meloni di eleggere Francesco Saverio Marini, attuale consigliere giuridico di Palazzo Chigi, si trova in bilico a causa della votazione imminente. La giornata precedente è stata segnata da un certo grado di nervosismo. All’interno della maggioranza, la diffusione di notizie riguardanti i parlamentari di FdI ha suscitato la rabbia della leader, dando origine a una vera e propria “caccia alla talpa”. Anche nell’opposizione, la strategia della premier è vista come “un’invasione inaccettabile” e si fatica a trovare una posizione unitaria.

Posizione del Pd

“Non parteciperemo al voto, di fronte a una forzatura su un argomento cruciale per le garanzie democratiche”, ha dichiarato Elly Schlein, segretaria del Pd, durante un’intervista a Live In Sky Tg24. Ha inoltre aggiunto che non deve esserci un atteggiamento di possesso da parte della Meloni nei confronti delle istituzioni, e ha confermato una collaborazione con le altre forze di opposizione.