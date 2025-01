Rivoluzione nel pubblico impiego: aumenti e settimana corta

Aumenti in busta paga per i lavoratori statali

Il rinnovo del contratto delle Funzioni centrali, firmato all’Aran, segna un cambiamento significativo per circa 195.000 lavoratori del settore pubblico. Questo accordo, che prevede un aumento medio di 165 euro al mese, rappresenta un incremento del 6% delle retribuzioni. Gli aumenti saranno visibili in busta paga a partire da febbraio e marzo 2024. Tuttavia, è importante notare che non tutte le federazioni hanno aderito a questo accordo, con Cgil, Uil e Usb che si sono astenute dalla firma. La Fp-Cisl, Confsal Unsa, Flp e Confintesa Fp, che hanno sottoscritto l’intesa, rappresentano il 54,6% dei lavoratori, evidenziando una divisione significativa all’interno del sindacalismo pubblico.

Introduzione della settimana corta

Una delle innovazioni più interessanti del nuovo contratto è la sperimentazione della settimana corta, che consente ai dipendenti di lavorare quattro giorni a settimana mantenendo le 36 ore lavorative. Questa misura, che sarà attuata su base volontaria, mira a migliorare l’efficienza dell’amministrazione e a facilitare la conciliazione tra vita lavorativa e personale. È fondamentale sottolineare che l’adozione della settimana corta non comporterà una riduzione delle ore di apertura degli uffici pubblici, ma piuttosto una rimodulazione delle ore lavorative.

Aumento dello smart working e nuove opportunità

Il contratto introduce anche un ampliamento delle opportunità di smart working, consentendo alle amministrazioni di aumentare i giorni di lavoro da remoto. Questa flessibilità è particolarmente vantaggiosa per i dipendenti, che potranno lavorare da casa o da altre località, grazie alla possibilità di implementare il South working. Inoltre, è previsto che il buono pasto venga corrisposto anche durante le giornate di lavoro agile, un cambiamento significativo rispetto alle normative precedenti. Queste misure non solo mirano a migliorare le condizioni lavorative, ma anche a rendere il settore pubblico più attrattivo per i giovani talenti.

Riconoscimenti e permessi per i lavoratori

Il nuovo contratto prevede anche un rafforzamento del sistema di incarichi di posizione organizzativa, volto a valorizzare le competenze professionali dei lavoratori. Inoltre, sono stati ampliati i permessi per visite mediche e terapie, in particolare per i dipendenti over 60. Queste misure sono in linea con le normative europee e nazionali, promuovendo un ambiente di lavoro più inclusivo e attento alle esigenze dei dipendenti di diverse fasce di età. La Cisl ha espresso grande soddisfazione per il raggiungimento di questo accordo, sottolineando l’importanza di continuare il dialogo per il rinnovo del contratto 2025-2027.