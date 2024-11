La visione di Kennedy Jr. per la FDA

Robert F. Kennedy Jr., noto attivista e ex candidato presidenziale, ha recentemente espresso la sua intenzione di riformare la Food and Drug Administration (FDA) dopo la vittoria di Donald Trump alle elezioni del 2024. In un’intervista a MSNBC, Kennedy ha dichiarato che intende “ripulire” l’agenzia da quella che considera una profonda corruzione. Secondo lui, alcuni dipartimenti, come quello della nutrizione, non stanno svolgendo il loro lavoro e non proteggono adeguatamente la salute dei cittadini, in particolare dei bambini.

Critiche alla FDA e alle sue pratiche

Durante l’intervista, Kennedy ha sollevato interrogativi sulle pratiche della FDA, citando esempi di prodotti alimentari come i Froot Loops, che contengono un numero eccessivo di ingredienti negli Stati Uniti rispetto a quelli canadesi. Questa disparità, secondo Kennedy, evidenzia una mancanza di responsabilità da parte dell’agenzia. Ha sottolineato che la FDA deve tornare a una tradizione di scienza basata su evidenze e che gli americani meritano di avere accesso a informazioni chiare e veritiere sui prodotti che consumano.

Un approccio alla corruzione e alla salute pubblica

Kennedy ha affermato di avere un lungo passato nella lotta contro la corruzione nelle agenzie governative, avendo intrapreso azioni legali contro di esse per oltre quarant’anni. Ha dichiarato che il suo obiettivo principale sarà quello di “ripulire la corruzione” all’interno della FDA e di altre agenzie sanitarie. Inoltre, ha menzionato l’importanza di restituire alle agenzie il loro prestigio e la loro credibilità, affinché possano svolgere il loro compito di protezione della salute pubblica in modo efficace. Kennedy ha anche accennato a progetti futuri, come la rimozione del fluoro dall’acqua potabile, un tema che ha suscitato dibattito e controversie.