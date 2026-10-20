Una tragedia familiare ha scosso il Cosentino nel pomeriggio di lunedì 19 ottobre. A Roggiano Gravina, una ragazzina 13enne è morta in un incidente avvenuto mentre si trovava a bordo di un trattore condotto dal padre. La giovane sarebbe caduta dal mezzo agricolo durante il tragitto verso casa. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio.

Roggiano Gravina, 13enne muore travolta dal trattore guidato dal padre

Secondo le prime ricostruzioni, come riportato da Today, l’uomo aveva appena terminato di lavorare nei campi in contrada Santa Lucia e stava facendo rientro a casa. La figlia si trovava sulla pedana del veicolo quando, per ragioni ancora da verificare, avrebbe perso l’equilibrio, finendo a terra sotto le ruote del mezzo.

Le ferite riportate si sono rivelate fatali e la tredicenne è morta sul colpo.

13enne muore travolta dal trattore: inutili i tentativi di rianimazione, indagini in corso

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei sanitari del 118, che hanno raggiunto rapidamente il luogo dell’incidente e hanno provato a salvare la giovane, senza riuscire a evitare il decesso.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di San Marco Argentano, impegnati a ricostruire la dinamica e a chiarire le circostanze della caduta.

La morte della tredicenne ha gettato nello sconforto la comunità di Roggiano Gravina, profondamente colpita da una tragedia che ha spezzato una giovane vita. La notizia si è diffusa rapidamente nel paese, lasciando spazio al dolore e alla commozione per una perdita così drammatica. Al centro dell’attenzione resta la famiglia della ragazza, colpita da un lutto improvviso e devastante.