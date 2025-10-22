Roma capitale: Perissa (Fdi), 'riforma grande successo del Governo'

Roma, 22 ott. (Adnkronos) – "La riforma di Roma Capitale entra nel vivo con l’adozione del testo base in commissione Affari Costituzionali della Camera. Una battaglia storica della destra, un grande successo del Governo Meloni che aveva questo punto specifico nel proprio programma. Si tratta di un provvedimento che attribuisce a Roma poteri legislativi specifici su alcuni temi fondamentali come la cultura, le politiche sociali, il turismo, i trasporti.

Un’autonomia di cui Roma, proprio per la sua specificità e unicità, ha necessità di dotarsi per affrontare al meglio le sfide del futuro e perché una città complessa, una grande metropoli che è capitale amministrativa, della cristianità e del turismo, ha bisogno per ridurre al minimo i disagi per i suoi abitanti, i suoi lavoratori e i suoi visitatori". Così il deputato Marco Perissa, presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia.