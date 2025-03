Roma, inaugurato nuovo Pronto soccorso ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola

Roma, 19 mar. (Adnkronos Salute) – Taglio del nastro, a Roma, per il nuovo Pronto soccorso dell'ospedale Isola Tiberina-Gemelli Isola, che ora disporrà di una superficie di 700 metri quadri invece dei precedenti 450, con percorsi dedicati per le diverse tipologie di emergenza, incluso quello specifico – 'storico' per la struttura – per l'ostetricia e la ginecologia. Sono stati rinnovati gli spazi per la diagnostica radiologica e migliorata la viabilità esterna, garantendo un accesso più rapido e sicuro alle ambulanze. All'inaugurazione hanno partecipato il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e il sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri. Il nuovo pronto soccorso è dotato di apparecchiature di ultima generazione e di un'area di osservazione breve intensiva (Obi) completamente rinnovata, con una razionalizzazione degli spazi interni per rendere più efficace la gestione delle emergenze. Innovazioni utili a rispondere alle esigenze dei pazienti, con un'attenzione particolare alle emergenze mediche legate al Giubileo 2025. La struttura avrà 4 sale visite, 4 posti letto e 8 in astanteria.

L'intervento, parte di un piano di rilancio più ampio, ha comportato un investimento complessivo di 6 milioni di euro, destinati al miglioramento della viabilità esterna, alla ristrutturazione del Ps e all'implementazione di innovazioni tecnologiche. L'investimento edile e infrastrutturale è stato sostenuto per la totalità da SIt (Società Isola tiberina) e Confcommercio, per i suoi 80 anni dalla fondazione, ha partecipato per il rinnovamento tecnologico del percorso ostetrico del Pronto soccorso. Con oltre 31mila accessi annuali, più di 15 ambulanze ogni giorno, il nuovo Ps è ora in grado di rispondere in modo ancora più efficace alle esigenze della comunità. All'interno è stata inaugurata inoltre la Culla per la vita, una struttura accessibile dall'esterno, dove le madri in difficoltà possono lasciare in anonimato i neonati, in piena sicurezza per il bambino. (segue)