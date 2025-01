Roma, bus ATAC coinvolto in un incidente con un'auto: morto un uomo di 44 anni

Roma, bus ATAC coinvolto in un incidente con un'auto: morto un uomo di 44 anni

Incidente in via Prenestina: scontro tra bus ATAC e Peugeot 207, un morto e un ferito

Ancora una tragedia sulle strade di Roma. Nella notte di lunedì 30 dicembre, poco dopo le 3, in via Prenestina, all’altezza di via Olevano Romano, un violento scontro ha coinvolto un bus ATAC della linea 170 e una Peugeot 207. L’incidente ha provocato un morto e un ferito.

Roma, scontro tra bus ATAC e automobile

La vittima era alla guida di un’auto quando si è scontrata con un autobus ATAC della linea 170, che stava rientrando alla rimessa di Tor Sapienza. Il tragico incidente è avvenuto in via Prenestina, all’altezza di via Olevano Romano, nella zona tra Centocelle e Villa Gordiani.

Secondo le prime ricostruzioni, i due veicoli sarebbero entrati in collisione mentre viaggiavano in direzione di uscita dalla città.

Il drammatico impatto non ha lasciato scampo al conducente dell’auto: l’uomo di 44 anni è morto sul colpo. Il conducente dell’autobus è stato trasportato all’Ospedale Vannini per essere sottoposto a cure mediche e agli esami di rito, tossicologici e alcolemici.

Roma, scontro tra bus ATAC e automobile: le indagini

I veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale, che stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre al personale del 118, anche diverse pattuglie della Polizia Locale.