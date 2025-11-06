Roma: Magi all'Esquilino, 'in piazza per ribellarci contro violenza neofascista'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “Oggi siamo in piazza qui all’Esquilino per ribellarci in modo democratico e non violento alla violenza neofascista che sta dando vita a reiterati episodi nei confronti di giovani, di ragazzi e ragazze, e di famiglie, come in questo caso. Ed è gravissimo...

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – “Oggi siamo in piazza qui all’Esquilino per ribellarci in modo democratico e non violento alla violenza neofascista che sta dando vita a reiterati episodi nei confronti di giovani, di ragazzi e ragazze, e di famiglie, come in questo caso. Ed è gravissimo che ci siano ai vertici delle istituzioni, e mi riferisco al presidente del Senato La Russa, chi rivendica quel filo nero che li collega non solamente con il Movimento Sociale italiano, ma con chi non si è rassegnato alla sconfitta dell'Italia nella seconda guerra.

Noi pensiamo che su quella sconfitta si sia costruita la democrazia in cui viviamo”. Così il segretario di +Europa Riccardo Magi.