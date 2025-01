Un anno da incorniciare per il turismo romano

Nel 2024, Roma ha raggiunto un traguardo storico nel settore turistico, con 51,4 milioni di presenze e 22,2 milioni di arrivi. Questi numeri, forniti dall’Ente Bilaterale del Turismo del Lazio, evidenziano un incremento del 4,5% rispetto all’anno precedente per quanto riguarda le presenze e un 5,63% per gli arrivi. Un risultato che non solo celebra la bellezza e l’attrattiva della Capitale, ma sottolinea anche l’importanza del turismo come motore economico della città.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso il suo orgoglio per questo nuovo record, affermando che la città sta seguendo la giusta direzione. “Con i grandi eventi, sia culturali che sportivi, abbiamo dato ai turisti nuovi motivi per visitare Roma o per tornarci”, ha dichiarato. Gualtieri ha promesso di continuare a migliorare la qualità dell’offerta turistica, rendendo la città sempre più accogliente e attrattiva.

Strategie per un turismo sostenibile

L’assessore al Turismo, Alessandro Onorato, ha aggiunto che questi risultati sono il frutto di un lavoro strategico e di un nuovo approccio che ha valorizzato eventi di grande richiamo. “Il turismo è una risorsa fondamentale per la nostra economia”, ha sottolineato, evidenziando la necessità di non accontentarsi e di continuare a migliorare l’esperienza dei visitatori. Onorato ha anche parlato dell’importanza di distribuire i flussi turistici oltre il centro storico, per valorizzare luoghi e siti archeologici meno conosciuti ma altrettanto affascinanti.

Il futuro del turismo a Roma

Con l’obiettivo di incrementare ulteriormente i risultati, le autorità romane stanno pianificando nuove iniziative per attrarre visitatori. La sfida è quella di mantenere un equilibrio tra l’accoglienza dei turisti e la qualità della vita dei residenti. La Capitale, con la sua ricca storia e cultura, ha tutte le potenzialità per diventare una meta sempre più ambita, non solo per i turisti, ma anche per chi desidera scoprire la vera essenza di Roma.