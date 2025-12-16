Russia, bambino di 10 anni ucciso a coltellate a scuola da un altro studente

Mosca, 16 dic. (Adnkronos/Afp) - Un bambino di dieci anni è stato ucciso a coltellate da un altro studente in una scuola nella zona di Odincovo, a pochi chilometri a ovest di Mosca. E' quanto conferma una ricostruzione della Polizia russa. Secondo una nota, "la Polizia ha ricevuto u...

Mosca, 16 dic. (Adnkronos/Afp) – Un bambino di dieci anni è stato ucciso a coltellate da un altro studente in una scuola nella zona di Odincovo, a pochi chilometri a ovest di Mosca. E' quanto conferma una ricostruzione della Polizia russa.

Secondo una nota, "la Polizia ha ricevuto una segnalazione di uno studente che ha accoltellato un vigilante, utilizzato spray antiaggressione e poi accoltellato uno studente di dieci anni, che è morto per le ferite riportate".

"L'assalitore è stato arrestato", aggiunge il comunicato.