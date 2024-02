Russia: Centinaio, 'noi contro tutti i regimi totalitari'

Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "È giustissimo andare nella direzione di combattere regimi totalitari come" la Russia, "ma andiamo allora nella stessa direzione a combattere regimi totalitari che ci sono in giro per il mondo: Turchia, Cina”. Così Gian Marco Centinaio, ...

Roma, 21 feb. (Adnkronos) – "È giustissimo andare nella direzione di combattere regimi totalitari come" la Russia, "ma andiamo allora nella stessa direzione a combattere regimi totalitari che ci sono in giro per il mondo: Turchia, Cina”. Così Gian Marco Centinaio, senatore della Lega e vicepresidente del Senato, ospite i 'Agorà' su Raitre.

"Anche noi come Lega -aggiunge- abbiamo chiesto che venga fatta chiarezza e venga fatta pressione a livello diplomatico nei confronti della Russia. Ma di più che cosa possiamo fare? Invadiamo la Russia per fare chiarezza" sulle cause della morte di Navalny? “Su questa questione non vedo cosa ci sia da ridere, da scandalizzarsi, da strapparsi i capelli sulle affermazioni di Salvini. Salvini ha semplicemente detto: io da Milano non so con esattezza se è stato avvelenato o meno. Possiamo tutti ipotizzare e condannare. E questo è quello che la Lega sta facendo”.