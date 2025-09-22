Home > Flash news > Russia: Cremlino, 'Putin farà dichiarazioni importanti durante Co...

Russia: Cremlino, 'Putin farà dichiarazioni importanti durante Consiglio sicurezza'

Mosca, 22 set. (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin farà una serie di annunci importanti durante un incontro con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Lo ha annunciato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. "Ci aspettiamo che oggi, durante la riunione operativa con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza, che si terrà dopo le 14.30 (ora locale), il presidente rilascerà una serie di dichiarazioni importanti", ha affermato.