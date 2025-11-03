Home > Flash news > Russia: terremoto di magnitudo 5,8 colpisce la Kamchatka

Russia: terremoto di magnitudo 5,8 colpisce la Kamchatka

default featured image 3 1200x900

Moasca, 3 nov. (Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito la regione della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. Secondo il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz), il sisma ha avuto origine a una profondità di 28 chilometri sotto il suolo....

di Pubblicato il

Moasca, 3 nov. (Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 5,8 ha colpito la regione della Kamchatka, sulla costa orientale della Russia. Secondo il Centro tedesco di ricerca per le geoscienze (Gfz), il sisma ha avuto origine a una profondità di 28 chilometri sotto il suolo.