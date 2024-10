Un uomo ha portato via quasi 900 euro conservati nel cassetto della scrivania nella sacrestia della chiesa dedicata a San Michele Arcangelo di Ruvo di Puglia, a Bari. Il parroco, Don Ignazio Gadaleta, denuncia il furto sui social.

Il furto sarebbe avvenuto lo scorso 13 ottobre e il parroco ha denunciato l’accaduto tramite i social media, diffondendo immagini e un appello urgente ai cittadini per aiutare le forze dell’ordine a identificare l’autore del gesto.

Don Ignazio ha pubblicato il breve filmato del furto: si vede un uomo distinto, vestito di scuro, con un borsello a tracolla, che entra nella stanza mentre parla al cellullare. Il ladro cammina per la stanza, poi si avvicina alla scrivania, apre il cassetto, acciuffa qualcosa, lo richiude e scappa via.

“L’ho fatto per mettere in guardia, per sensibilizzare chiunque lo riconosca a fare attenzione“, sottolinea il parroco in merito alla condivisione del video sui social.