Un titolare ha ucciso un uomo che stava tentando di rapinare il suo bar. È accaduto a Milano, durante l’alba. Eros Di Ronza era il nome dell’uomo trovato morto per strada, esattamente in via Giovanni da Cermenate, colpito da una o più coltellate. Secondo le prime ricostruzioni, quest’ultimo sarebbe stato ucciso intorno alle 5:30 del mattino. Il bottino racimolato consisteva soltanto in alcuni “Gratta e Vinci”.

Uomo ucciso con delle forbici dal titolare di un bar: l’accaduto

Come anticipato, l’uomo che ha tentato di rapinare il bar era Eros Di Ronza, un 37enne già noto alle forze dell’ordine. Dopo l’accaduto, sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, un’automedica e un’ambulanza dell’AREU nel tentativo di soccorrerlo, ma i tentativi si sono rivelati vani.

Il ruolo del complice e la fuga durante l’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, Eros Di Ronza non era solo, ma in compagnia di un complice con cui avrebbe tentato la rapina al “Bar Paninoteca”, situato in via Giovanni da Cermenate al civico 35. Il titolare, di origini cinesi, ha reagito, mentre il complice è fuggito. Di Ronza è stato pugnalato con delle presunte forbici. Nel frattempo, la Polizia di Stato continua le ricerche per approfondire ciò che è accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti.

Indagini in corso: esclusa la legittima difesa per ora

Attraverso gli accertamenti sulla morte di Eros Di Ronza, al momento si esclude l’ipotesi di legittima difesa. Il titolare sarà interrogato nelle prossime ore dal PM in Questura.