Ryanair: da Antitrust multa per mancato rimborso voli cancellati

Milano, 24 mag. (askanews) – L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4,2 milioni a Ryanair per pratiche commerciali scorrette. La società, venute meno le limitazioni agli spostamenti legate all’emergenza Covid, non aveva rimborsato ai consumatori il costo dei biglietti per i voli cancellati dopo il 3 giugno 2020. Nei giorni scorsi l’Antitrust per gli stessi motivi aveva sanzionato anche easyJet per 2,8 milioni e Volotea per 1,4 milioni.

Secondo l’Autorità, si legge in una nota, le tre compagnie hanno tenuto una condotta gravemente scorretta e non rispondente al canone di diligenza professionale quando – terminate le limitazioni agli spostamenti – hanno proceduto a numerose cancellazioni di voli programmati e offerti in vendita utilizzando sempre la motivazione dell’emergenza sanitaria e continuando a rilasciare voucher senza invece procedere al rimborso del prezzo pagato per i biglietti annullati.

Inoltre, secondo l’Antitrust,sono state fornite informazioni ingannevoli e omissive ai consumatori sui loro diritti.