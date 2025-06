Ryanair: sistemi controllo traffico aereo di alcuni paesi inadeguati, causano 90% ritardi Europa

Roma, 16 giu(Adnkronos) - Ryanair ha invitato la Commissione europea a chiedere ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo di Francia, Spagna e Germania, Grecia e Regno Unito di assegnare ai loro centri Atc organici adeguati per eliminare ritardi che sono evitabili e che non si verifica...

Roma, 16 giu(Adnkronos) – Ryanair ha invitato la Commissione europea a chiedere ai fornitori di servizi di controllo del traffico aereo di Francia, Spagna e Germania, Grecia e Regno Unito di assegnare ai loro centri Atc organici adeguati per eliminare ritardi che sono evitabili e che non si verificano in altri paesi. Lo comunica la compagnia in una nota.

Le scarse performance di questi servizi Atc mal gestiti, si legge nella nota, è messa in evidenza dall’eccellente operato di altri centri Atc in Danimarca, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda e Slovacchia, che nel corso del 2024 hanno garantito puntualità a migliaia di voli, senza carenza di personale né ritardi evitabili dovuti a problemi di 'capacità'.

Come commenta Michael O’Leary, amministratore delegato di Ryanair "se danesi, belgi, olandesi, irlandesi e slovacchi sono in grado di gestire adeguatamente i propri servizi Atc ed eliminare i ritardi dovuti alla 'capacità Atc', allora perché non possiamo aspettarci lo stesso da parte dei fornitori Atc di Francia, Spagna, Germania, Grecia e Regno Unito, che sono ben finanziati (dalle compagnie aeree), ma gestiti in modo sbagliato? La differenza è che questi ultimi sono monopoli statali protetti, a cui non importa nulla del servizio al cliente, dei passeggeri e neanche dei clienti delle compagnie aeree". Questi servizi di controllo del traffico aereo – lamenta O'Leary – "ogni anno sono sotto organico e sono responsabili di oltre il 90% dei ritardi dei voli in Europa, causando anche un aumento del 10% delle emissioni nel settore aereo europeo".