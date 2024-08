Disinfestazione immediata a Firenze e Impruneta in seguito a un caso di Dengue importato da un paese tropicale e segnalato all’Igiene pubblica di Firenze.

Un caso di Dengue a Firenze

La persona che ha contratto l’arbovirosi da Dengue in seguito a un viaggio all’estero è residente nel capoluogo, ma nei giorni scorsi ha soggiornato a Impruneta. A tal proposito, sono state organizzate disinfestazioni antizanzare in tutte le zone interessate.

Il paziente è stato ricoverato e le sue condizioni di salute sono sotto controllo, sottolinea l’Ausl Toscana Centro.

Disinfestazione a Firenze e Impruneta

l sindaci Sara Funaro e Riccardo Lazzerini, su indicazione del dipartimento della prevenzione della Asl di Firenze, hanno firmato un’ordinanza per una disinfestazione di massa nelle vicinanze del luogo dove l’uomo ha lavorato negli scorsi giorni prima di manifestare i sintomi relativi alla malattia Dengue.

L’intervento di disinfestazione è stato effettuato ieri mattina nella zona di via D’Ardiglione il cui giardino pubblico, mercoledì temporaneamente chiuso, è stato riaperto nel pomeriggio di ieri, e nell’area di Impruneta capoluogo compresa tra via Imprunetana per Tavarnuzze angolo via Aldo Moro e la stazione di servizio.

Entrambi gli interventi sono stati condotti in accordo con i due Comuni con l’intervento di Alia servizi ambientali.

La richiesta alla popolazione

Ad alcuni cittadini è stato chiesto di far accedere i tecnici specializzati ai loro spazi esterni per poter effettuare i trattamenti adulticidi, larvici e la rimozione dei focolai di zanzare tigre.