Salone mobile, ‘Where water meets design’ di Geberit coniuga interaction design e user experience

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - In occasione del Fuorisalone 2025, in svolgimento dal 7 al 13 aprile a Milano, Geberit, azienda europea leader nel settore dei prodotti sanitari, presenta al Superdesign Show di SuperStudio Più il concept ‘Where water meets design’, che vede la sintesi...

Milano, 7 apr. (Adnkronos) – In occasione del Fuorisalone 2025, in svolgimento dal 7 al 13 aprile a Milano, Geberit, azienda europea leader nel settore dei prodotti sanitari, presenta al Superdesign Show di SuperStudio Più il concept ‘Where water meets design’, che vede la sintesi armoniosa di tecnologia, forma e funzione. In questa esperienza suggestiva la potenza dell’acqua incontra il know-how tecnologico e il design di Geberit in un percorso multisensoriale, come spiega Massimiliano Cusimano, Head of Digital marketing di Geberit Italia: “Quella che presentiamo oggi è molto più di un’esposizione. Il pubblico è invitato a un’esperienza immersiva che coniuga interaction design e user experience in un affascinante gioco di suoni e luci, un vero e proprio viaggio nel cuore del brand, dove l’acqua incontra la maestria ingegneristica e il design evoluto che contraddistinguono Geberit”. ()

Il percorso si articola in due aree tematiche, la prima intitolata “La potenza dell’acqua” e la seconda “Mastering Water”: inizialmente i visitatori sono accolti da installazioni dinamiche che celebrano l’energia e la bellezza dell’acqua attraverso luci, suoni e interazioni digitali potenziate da AI: “È una dichiarazione d’intenti: l’acqua è protagonista, potente, viva” commenta Cusimano. Successivamente arrivano nel cuore pulsante del concept, dove Geberit mostra come questa forza venga dominata, ottimizzata al servizio del benessere quotidiano, grazie alle soluzioni tecnologiche firmate dal brand:

“Qui i prodotti diventano interpreti di un’idea di comfort intelligente e sostenibile – sottolinea l’Head of Digital marketing di Geberit Italia – Tutto è pensato per trasmettere un messaggio chiaro: Geberit non si limita a progettare prodotti, ma costruisce esperienze che migliorano la vita quotidiana, rispettando l’ambiente e celebrando l’essenzialità del design. In un linguaggio contemporaneo e coinvolgente”.

Geberit racconta infatti una nuova visione del bagno come luogo di benessere, tecnologia e bellezza, “un invito a immergersi, anche letteralmente, in un mondo dove ogni dettaglio è pensato per durare, stupire e generare comfort nella stanza in cui più di tutte riusciamo a essere noi stessi” afferma Cusimano.

Leader nella tecnologia sanitaria da oltre 150 anni, Geberit ha nell’esperienza e nella conoscenza tecnica di tutti gli aspetti legati al flusso dell’acqua nel bagno il proprio valore aggiunto, un aspetto approfondito anche ai microfoni dell'Adnkronos: “L’acqua ha tre funzioni essenziali: nutre, permette igiene personale e pulizia, e trasporta sostanze e materiali. Negli edifici, il flusso dell’acqua rispecchia questo principio con tre funzioni fondamentali: approvvigionamento di acqua potabile, utilizzo e drenaggio. Geberit è l’unica azienda che copre tutte e tre queste dimensioni, gestendo l’acqua in modo semplice, sicuro ed efficiente attraverso soluzioni che stanno sia “dietro la parete” ma anche “fuori dalla parete”, assicurandosi che l’arredo e i sanitari vengano inseriti in un sistema bagno assolutamente armonizzato. Per noi questo è il concetto di ‘Mastering Water’. Grazie all’uso delle nostre tecnologie avanzate – spiega Cusimano – l’acqua diventa così una risorsa controllabile, ottimizzata anche dal punto di vista del risparmio e al completo servizio del comfort quotidiano, portando concreti vantaggi in termini di qualità della vita. Ne è un esempio il WC smart Geberit AquaClean, che coniuga le funzioni di WC e bidet, insieme a tecnologia ed estetica, per delle prestazioni di pulizia e risciacquo superiori”.

Ma al Superdesign Show Geberit porta altri tre fiori all’occhiello della sua gamma di prodotti: “La placca di comando Sigma40, presentata in anteprima, è estremamente sottile rispetto alle placche standard ed è quindi in grado di dare un tocco elegante e allo stesso tempo minimal all’ambiente – espone l’Head of Digital marketing di Geberit Italia – È disponibile in un'ampia scelta di materiali, dall'acciaio inox spazzolato al vetro, e in vari colori che rispecchiano le sfumature cromatiche più adatte ai bagni contemporanei, attraverso due opzioni di design determinate dalla forma del tasto: square o round. Inauguriamo poi la tecnologia TurboFlush sulla linea di vasi iCon. Si tratta di un potente vortice igienizzante che garantisce prestazioni di risciacquo ottimizzato, efficace e silenzioso. L’acqua, infatti, scorre lateralmente nella ceramica creando un movimento a vortice dal flusso ottimizzato che rende la pulizia particolarmente efficace. Il controllo ottimale del flusso d'acqua fornito da TurboFlush contribuisce anche a ridurre al minimo il rumore di risciacquo. I vasi iCon poi, che sono i più venduti in Italia, sono caratterizzati da un design contemporaneo e pulito, e, come per tutti i vasi Geberit – conclude – il sedile può essere sganciato facilmente per agevolare la pulizia: anche questo è un esempio di come Geberit riesca a coniugare estetica, tecnologia e funzionalità su tutta l’offerta. Insieme, la placca di comando, il sistema TurboFlush e i vasi iCon costituiscono il WC System, che garantisce estremo comfort, pulizia e silenziosità nella fruizione dei prodotti”.