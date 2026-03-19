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Salute: Fondazione Bracco a Wired Health 2026 con ‘Art from inside’

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Torna nel capoluogo lombardo, presso il Base di via Bergognone, ‘Wired Health’, l’evento gratuito aperto al pubblico che promuove il dialogo sui modi con cui l’innovazione sta trasformando medicina, salute e sistemi sanitari. All’edizione 2026, dedicata all'andare oltre i limiti, superando...

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Torna nel capoluogo lombardo, presso il Base di via Bergognone, ‘Wired Health’, l’evento gratuito aperto al pubblico che promuove il dialogo sui modi con cui l’innovazione sta trasformando medicina, salute e sistemi sanitari. All’edizione 2026, dedicata all’andare oltre i limiti, superando quanto già conosciuto – il sottotitolo dell’evento è infatti ‘Beyond’ – ha partecipato anche Fondazione Bracco, presentando un estratto di ‘Art from inside – capolavori svelati tra arte e scienza’. Il progetto culturale multidisciplinare, già esposto a Palazzo Reale a Milano da ottobre 2025 fino a gennaio 2026, ha visto le più moderne tecniche di diagnostica per immagini esplorare gli strati nascosti di celebri opere d’arte. Ad illustrare ‘Art from inside’ a ‘Wired Health’ è stata la coordinatrice del team scientifico del progetto, Isabella Castiglioni, direttrice della ricerca, sviluppo e innovazione del Cdi – Centro diagnostico italiano e professore di Fisica Applicata all’università degli studi di Milano-Bicocca.

https://www.youtube.com/watch?v=kxE-RL1CoXU